Välisartistid ei pääse reisipiirangute tõttu Station Narvale ja Tallinn Music Weekile esinema, Narvas astuvad lavale Tommy Cash ja NOËP 

Kehtivate reisipiirangute tõttu ei saa järgmisel nädalal toimuval Station Narva festivalil esineda varem välja kuulutatud Roni Size Inglismaalt, Mouse on Mars Saksamaalt ja Iceage Taanist. Iceage ei saa samal põhjusel esineda Tallinn Music Weeki festivalil. Station Narva uued peaesinejad on Tommy Cash ja NOËP.

Kuna viimase nädala jooksul on koroonaviirusesse nakatunute suhtarv suurenenud üle lubatud normi Ühendkuningriigis, Taanis, Saksamaal, Šveitsis ja Belgias, ei saa neist riikidest pärinevad artistid Eestisse saabuda ilma karantiinikohustuseta. Sellest tulenevalt ei esine 26. augustil Station Narva festivalil varem välja kuulutatud Roni Size Inglismaalt, Mouse on Mars Saksamaalt ja Iceage Taanist. Samal põhjusel jääb ära ka Iceage’i ülesastumine laupäeval, 29. augustil TMW festivalil Noblessneri valukoja Nobeli saalis, kus esinemine tuli tühistada ka Briti artistidel The KVB ja Chinchilla. Samuti ei saa TMWil esineda Cabal ja Boundaries Taanist, Coilguns ja Camilla Sparxxx Šveitsist ning Skemer Belgiast.

“Meie festivalide kavas on tänaseks artistid Euroopa riikidest, millest on praegu võimalik ilma karantiininõudeta Eestisse reisida,” kommenteerib TMW ja Station Narva muusikaprogrammi juht Roman Demchenko. “Lähiajal toimuvatele kultuuriüritustele ei laiendatud võimalust negatiivse testi abil liikumispiirangust vabaneda nii nagu spordi suurvõistlustel võistlejatele. Samas jõuab Station Narva festivalile lõpuks Tommy Cash, keda oleme sinna kutsunud juba aastast 2018, kuid kes on sel ajal alati välistuuridel olnud.”

29. augustiks Noblessneri valukoja Nobeli saali plaanitud Sevkabel Porti ja Stereoleto kontserdiõhtut ei toimu. Ülejäänud sama kontserdiõhtu artistidele leitakse uued esinemisvõimalused TMW muusikaprogrammis.



Station Narva festivali pealava uute esinejatena astuvad 26. augustil üles tuntud Eesti artistid Tommy Cash ja NOËP, kellele mõlemale on ühtlasi tegu oma esimeste sooloesinemistega Narvas. Kolmel laval Ro-Ro klubis, ajaloolise puuvillalao hoones asuvas paadikuuris ja välilaval Narva Linna Sadamas esinevad ka Jesse Markin Soomest, Bendik Giske Norrast, Fremen Poolast ja Eesti artistid Anna Kaneelina, Lexsoul Dancemachine, Manna, Levski ja Bible Club, samuti Narva bändid Tam i Tut ja Pale Alison ning Jõhvi Jaama 6 DJ-d.

27.–30. augustil Tallinnas toimuval TMW festivalil esineb ligi 140 artisti 8 Euroopa riigist 25 kontserdi- ja klubiõhtul. Et pakkuda võimalikult paljudele külastajatele ja esinejatele parimat ja samas turvalist festivalikogemust, on osa õhtusest muusikaprogrammist kolinud vabaõhulavale Telliskivi Loomelinnaku peaväljakul. Lisaks peamiselt Telliskivi Loomelinnakusse ja Noblessneri sadamasse koonduvale muusikafestivalile ja konverentsile Eesti Kunstiakadeemias toimuvad ka erinevad linnafestivali üritused kunstinäitustest avalike vestluste ja tasuta linnalava kontsertideni ning eriprogrammid Lasnamäel ja Koplis.

Et festivali külalised saaksid hoida piisavalt distantsi ja oma tervise eest hoolitseda, on ürituste toimumispaikades loodud järgmised tingimused:

- siseruumides on üritusel vaid pool tavapäraselt lubatud publikust

- osalev publik saab olla piisavalt hajutatud

- hoitakse turvalist distantsi

- desinfitseerimisvahendid on saadaval kõigis ürituste toimumispaikades

Festivalile ei ole lubatud inimesed, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on ägeda respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (palavik, kuiv köha, hingamisraskused). Riskirühma kuuluvatel isikutel (vanemaealised ja kroonilisi haiguseid põdevad inimesed) soovitame sel aastal oma tervise huvides festivalile mitte tulla.