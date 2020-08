Monaco vürsti sohitütre seisund halvenes ja ta viidi haiglasse 

Jazmin, kelle ema on ameeriklanna Tamara Jean Rotolo, kirjutab Instagramis, et Covid-19 on talle juba pikemat aega terviseprobleeme põhjustanud. Reedel läks tema seisukord nii halvaks, et ta võeti haiglaravile. 28aastane laulja ja näitleja oli haiglas viis päeva. Nüüdseks on ta koju kosuma pääsenud.