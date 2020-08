Cher pakkus end kahte postkontorisse vabatahtlikuks - ja sai korvi! 

74aastane laulja ja näitleja kirjutas Twitteris, et pakkus end vabatahtlikuna välja kahte oma kodukandi Malibu postkontorisse.

"Helistasin kahte Malibu postkontorisse. Seal oldi viisakad. Ütlesin: "Tere, Cher siin, sooviksin teada, kas te ka vabatahtlikke tööle võtate?" Proua ütles, et tema ei tea, ja andis mulle oma ülemuse numbri. Helistasin ja ütlesin, et tere, siin Cher, kas te vabatahtlikke võtate? EI, vaja on sõrmejälgi ja taustakontrolli," kurvastab superstaar.