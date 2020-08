Justin Bieberi abikaasa Hailey sai tädiks 

Femalefirsti teatel panid modell Alaia Baldwin Aronow (27) ja tema abikaasa Andrew Aronow lapsele nimeks Iris Elle. "Ta on täiesti perfektne, oleme kõik õnnelikud ja terved," kirjutab USA näitleja Stephen Baldwini vanem tütar Instagramis.

"Mu perfektne tüdrukutirts ja tema vinge sõdalasemme," kirjutab samuti modellina tegutsev Hailey kommentaariks. Temagi pühendas õetütre sünnile Instagram Story. "Mul on raske olnud seda saladust hoida, mu imekaunis õetütar on kohal ja ta on perfektne," kinnitab superstaar Bieberi abikaasa. "Tädi Hailey armastab sind nii-nii väga!"