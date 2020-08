Suunamudija Anita Sibul: seni kuni meestel pole mensturatsiooni mina õhtusöögi eest ei maksa! 

“Ma isegi ei püüa siin midagi ilustada ja ülten välja, et mees, kelle esimese kohtingu idee on tema juures filmi vaadata, ei taha midagi muud kui seksi. Kui see ongi, mida otsid, on kõik hästi, kuid hiljem seda suhtumist muuta on raske,” nendib suunamudija ja youtuber Anita Sibul, kes kodumaises meedias silma paistnud julgete väljaütlemistega raha, meeste ja suhkruissinduse teemal. Anita sõnul on tema eesmärgiks naisi inspireerida ja aidata neil leida endale mehi, kes nende vajadusi täidaks.

Anita väljaütlemised tema YouTube’ i videotes, nagu näiteks ülestunnistus, et tema tahab omale rikast ja edukat meest, või et suhkruissinduses pole midagi halba, keerutasid parajalt tolmu üles. Anita tõdeb, et talle meeldib iseseisvalt oma “kulda kaevata” ja mitte jääda lootma mehele, küll aga osutab ta, et edukas ja jõukas mees pole niisama rikkaks saanud!