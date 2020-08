Inimesed Mariah Carey rõõmustab fänne memuaaride ja uue albumiga Toimetas Triin Tael , täna, 16:35 Jaga: M

Mariah Carey Foto: PA/Scanpix

Mariah Carey teatas ühismeedias, et annab sügisel välja uue albumi, mis kannab pealkirja "The Rarities". Uus, lausa 32 looga plaat on sihitud ilmuma koos lauljanna mälestusteraamatuga.