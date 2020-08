Kristi Loigo annab intervjuu Carmen Pritsonile: mind oodati terve armeega ja ma ei olnud selleks valmis 

Pritson toob saadet tutvustvas videoklipis välja peamise põhimõtte, et ühe inimese tõde ei pruugi olla teise inimese tõde. „Me kõik elame nii nagu arvame, et meie jaoks on õige. Sellest saab meie tõde. Sellest saab meie maailmavaade. Minu tõde ei pruugi olla aga sinu tõde ja sinu tõde ei pruugi olla minu oma. Aga see veel ei tee sinu tõde valeks ja minu oma õigeks."