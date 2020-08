Britney palub, et kohus ei taaskehtestaks isa võimu tema üle 

Jamie taandus mullu septembris ajutiselt Britney eestkostja ametist, viidates omaenda tervisehädadele, kirjutab BBC News. Kohus määras tema asemele Jodi Montgomery. 22. augustil on kavas eestkostetingimused üle vaadata. Lauljanna palub, et kohus jätakski Montgomery, kes on ühtlasi tema mänedžer, sellesse ametisse. "Britney on Jamie naasmisele oma eestkostja rolli kategooriliselt vastu," seisab Los Angeleses asuvasse California ülemkohtusse antud dokumendis.

Dokumendis lisatakse, et lauljatar on eestkostja rolli poolt. "See päästis ta kokkuvarisemisest, kuritegelike inimeste poolsest ärakasutamisest ning majanduslikust kokkuvarisemisest." Tänu eestkostja olemasolule suutnud Britney "uuesti saavutada positsiooni maailmatasemel meelelahutajana".