Urmas Kolsar sai 50aastaseks: keskeakriis on mul väldanud juba pikki aastaid  

Ise tunneb poole sajandi vanune Kolsar, et vanus ei ole sugugi oluline. "Suhtumine, paindlikkus, muutustele avatud mõttelaad ning nooruslikkus on olulisemad," leiab ta.

Mis tunne on olla 50aastane? "Kui vastata Sky Plusi Alari Kivisaare naljast pärit sõnadega - siiski elus," naljatleb Urmas selgitades, et nali rääkis sellest, kui 50aastaselt hommikul üles tõustes on valudeta ja kerge tunne, siis oled surnud. "Aga üldiselt on tunne hea," lisab ta.