Suunamudija Nele Kirsipuu: füüsiline liikumine peab olema meeldiv igapäevane harjumus  

"Keha on elus olemiseks ja elu nautimiseks äärmiselt tähtis ning võtsin vastu otsuse, et hakkan iga päev midagi füüsilist tegema, mis aktiveeriks mu keha ja vereringet," lisab Nele. "Alustuseks hakkasin kohe jooksma, aga minu üllatuseks väsisin ära ja katkestasin. Seega hakkasin jooksmist ja jalutamist tegema vaheldumisi, et saaksin keha pingutada, aga samas liiga ruttu ära ei väsiks."

"Eluviisi olen muutnud väga vähe ehk istun ikka arvuti ja telefoni taga iga päev, aga leian iga päev tund kuni poolteist aega füüsiliseks liikumiseks ja see ei ole olnud üldse raske. Pigem väga lihtne ja meeldiv, sest teen ainult seda, mida parasjagu tahan," ütleb Nele.

Nele arvab, et füüsiline liikumine peab olema meeldiv igapäevane harjumus. Foto: Erakogu

Raskeid aegu Nele sõnul pole olnud. "Ma ei püstitanud endale konkreetseid eesmärke ega treeningkava, mida täita ja milles ebaõnnestuda. Iga trenn, olgu see kasvõi ainult jalutamine, on õnnestumine. Selline mõtteviis ei võimalda allaandmise tundel avalduda. Füüsiline liikumine peab olema meeldiv igapäevane harjumus. Olen oma kehaga rahul ja peamine eesmärk on regulaarset füüsilist aktiivsust jätkata."

Me kõik teame, et inimesed on sotsiaalmeedia kiired inimeste välimust arvustama. "Kindlasti kommenteeritakse inimese välimuse ja kehakaalu kohta, aga see on nii iganenud lähenemine ning igav lisand kommenteerija poolt, et tavaliselt automaatselt ignoreerin ja loen pigem põnevama sisuga kommentaare," arvab Nele. "Sotsiaalmeedias on näha, et igaüks saab enda välimust muuta ja vormida kaameranurkade, riiete, meigi ja fototöötlusega, see on minu jaoks tegija enda artistlik valik. Õnneks julgevad noored tänapäeval olla nähtavad hoolimata “ilu standarditest” ja seda on väga tore näha," lisab ta.