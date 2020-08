Sarja „Kolmas kivi Päikesest“ näitlejanna leinab nooremat õde 

Julie oli Kristenist vaid aasta noorem. Mulluses Twitteri kommentaaris tõdes näitlejanna, et nende jaoks, kelle lähedane on sõltuvuses meelemürkidest, on esmatähtis enese eest hoolt kanda. "See võib tähendada, et pead sellele inimesele mõneks ajaks selja keerama ... Ma pidin oma väikese õega lõpu tegema. Ma tean, kui raske see on."