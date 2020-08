Suri „Tulevankrite“ ja „Star Treki“ näitleja Ben Cross 

Crossi omaksed teatasid Deadline.comile, et ta suri teisipäeva hommikul Viinis. "Ben suri täna ootamatult lühikese haiguse järel," seisab näitleja esindajate avalduses. Cross oli äsja lõpetanud filmi "The Devil's Light" võtted. Esilinastust ootab "Last Letter From Your Lover", kus näitleja oli peaosas.