Lady Gaga tunnistas, et võtab psühhoosiravimeid 

34aastane lauljanna õige nimega Stefani Germanotta rääkis Apple Musicu raadiojaama Beats 1 intervjuus, et tema albumil "Chromatica" olev laul "911" räägib psühhoosivastasest ravimist, mida ta võtma peab. "See tuleb sellest, et ma ei suuda alati oma aju valitseda ja pean võtma ravimit, et seda protsessi peatada."

Gaga rääkis, et arst on määranud talle olsanapiini, mida kasutatakse skisofreenia ja bipolaarse häire puhul.

Keskkoolis pidi tulevane superstaar taluma tõrjutust ja tagakiusamist, millest tekkis depressioon. Koos emaga asutas Gaga 2012. aastal fondi Born This Way, et anda noorele põlvkonnale jõudu ning aidata hingepiinades vaevlejaid. "See on meie jaoks väga-väga isiklik teema ja ulatub Stefani nooruspõlve heitlustesse," seletas Cynthia Germanotta toona. Nüüd tunnistab ta, et algul tekitas tütre avameelsus fännide ees temas võõristust. Siis aga mõistis ta: oma probleemidest rääkimine aitab Gagal paraneda.