„PUUDUTA MIND“ 146. SAADE | Pärimusmeditsiini õpetaja Alar Krautman: tehke oma tagatuba korda, siis langevad ka enamus probleemid ära 

Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks on massaaži ja pärimusmeditsiini õpetaja Alar Krautman.

Alar Krautman on Terviseakadeemia juht. See on täiskasvanute massaaži, tervise, pärimusmeditsiini ja loodusteraapiatega tegelev kool. Ta on mees, kes oskab teha vana-eesti massaaži. Sinna alla kuulub ka pärimuskultuur, -muusika, -tantsud, -kombed.

Alar, mida teha, et olla rõõmus ja terve?

Mulle ei ole imerohtusid anda. Ma ei poolda ka seda, et kogu aeg peab midagi profülaktika mõttes sisse sööma või peale määrima. Kui midagi on korrast ära, siis parandame selle ära ja siis ei olegi midagi rohkem vaja. Minu nipid on hästi lihtsad ja igavad. Aga ma ei saagi teistsugust anda, sest muidu ma töötaksin endale vastu. Inimesed, tehke oma tagatuba korda, siis langevad enamus probleemid ära.

Tuleks püüda saada hirmudest vabaks. See on üks kõige raskemaid asju. Hirm olla mitte piisav, hirm olla mitte mõistetud, ükskõik kas siis kodus või tööl. Igaüks võiks mõelda, kas tema seksuaalsus on piisavalt väljendatud, kas ta julgeb öelda seda, mida ta tegelikult mõtleb. Enamus ei julge.

