Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas algas 1991. aasta augustiputš Tõnis Erilaid , täna, 00:07 Jaga: M

Foto: Tiit Veermäe / ETA /Õhtuleht arhiiv

Riigipöörajatel olid Moskvas kiired ajad: 20. augustil 1991 taheti uuele liidulepingule alla kirjutada. 19. augustil ärkas imestunud NSV Liit, kuulates alatihti korratavat kolme teadaannet. A) liidulepingu kohta on tõsiseid märkusi ja see tuleb seega uuesti läbi vaadata, B) rahvale tundmatu asepresident Gennadi Janajev täidab nüüd Gorbatšovi ülesandeid, kelle tervis on käest ära ja C) loodud on kuuekuulise eriolukorra ajal riiki juhtiv komitee. Ühtaegu hakkas Moskvasse liikuma sõjavägi.