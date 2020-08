Kurt Cobaini tütar isalt saadud pärandusest: see on nagu hiiglaslik laen, millest kunagi ei vabane 

Naine tõdeb, et pole kunagi osanud rahaga õigesti ümber käia. Eriti siis, kui teda vaevasid alkoholiprobleemid. Isa pani selle raha usaldusfondi ja Frances saab toetust umbes 100 000 dollarit kuus, kuid elab ikkagi üle oma võimete. "Mul kulus tükk aega, et aru saada: ükskõik, kui palju raha sul ka poleks, kaob see mingi hetk ikkagi ära," räägib ta.

"Suhtun sellesse rahase teisiti, sest mina ei teeninud seda. See on peaaegu nagu suur hiiglaslik laen, millest ma ei vabane kunagi," lisab Kurt Cobaini tütar. Õnneks on ta hakanud oma suhtumist muutma ja mõttetuid kulutusi piirama.

28aastane Frances Bean sai isalt pärast tema enesetappu päranduseks 11,2 miljonit dollarit. Kurt Cobain suri, kui Frances oli alles 2aastane.