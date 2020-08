Kogemata valesti astudes ei saanud saatejuht algul ise arugi, et vigastus sedavõrd tõsine oli. Augusti alguses juhtunud õnnetuse tõttu on Viirpalu jalg nüüd juba kaks nädalat kipsis. "Minuga ei ole seda varem juhtunud ja see on ka ainuke kord," lubab ta naerdes, et esimene luumurd jääb ka viimaseks.