Jalaluu murdnud Katrin Viirpalu naases teleekraanile: aega pilvede liikumist jälgida oli oluliselt rohkem

„Astusin 3. augusti õhtul kella üheksa paiku maal terrassilt pisut hoogsama sammuga alla ja kukkumine toimus väga kiiresti ja kõva raginaga,“ meenutab saatejuht ning lisab, et kordki ei torganud pähe mõte, et mõni luu katki oleks. „Nii ma siis veel ühe ööpäevakese EMO-sse minekuga venitasin, aga jah, röntgen näitas kolmikmurdu,“ tõdeb Viirpalu.

Teletöös võib alatasa juhtuda, et keegi saatejuhtidest jääb haigeks või vigastab end nii, et ei saa eetrisse minna. „Siis on alati keegi, kes saated ära teeb. Kuhugi tulevikku seda lükata ei saa,“ tõdeb Viirpalu.

„Kipsis jalaga on inimene üsna paikne,“ möönab saatejuht, et kodust välja ta väga ei kippunud. „Siis saabki kõik raamatud, mis lugemata jäänud, loetud ja muusika, mis kuulamist ootas, ära kuulata. Aega pilvede liikumist jälgida oli ka oluliselt rohkem.“

Siiski tunnistab saatejuht, et tore on tööl tagasi olla. „Pisut enam elevust endas hakatuseks muidugi on,“ tõdeb Viirpalu, et pikk eemalolek küll mõjub, aga siiski on kõik endistviisi.