Jalaluu murdnud Katrin Viirpalu naaseb „Terevisiooni“: ma pole vist elu sees niimoodi tööle tahtnud minna

Kogemata valesti astudes ei saanud saatejuht algul ise arugi, et vigastus sedavõrd tõsine oli. "Minuga ei ole seda varem juhtunud ja see on ka ainuke kord," lubas augusti alguses jala murdnud saatejuht. Ta lootis, et jalg on oktoobri alguseks piisavalt paranenud, et ekraanile naasta.