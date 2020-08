VIDEO | Probleemid paradiisis? Melania Trump väldib üha enam avalikult abikaasa lähedust 

Selline käitumine ei tule aga avalikkusele enam üllatusena, sest viimasel ajal on märgatud, et Ameerika esipaar kuigi sujuvalt omavahel läbi ei saa. Sarnane olukord jäi silma ka jaanuaris, kui paar kaamerate ette astus ja Melania ei kavatsenudki lihtsalt maine nimel sõbralik näida. Lisaks on Melania mitu korda kaasa õrnast põsemusis keeldunud.