Inimesed Eesti filmi instituudi juht Edith Sepp: ei saa öelda, et filmivaldkond on probleemitu Merilyn Närep , täna, 16:06 Jaga: M

GALERII

Edith Sepp Foto: Merilin Ulm

„Hetkel on Eesti filmimaastikul päris hea olukord. Oleme saanud palju toetust eraraha näol ehk isegi, kui Eesti filmi instituut ei suuda kõiki filme toetada, siis erakapital on panustanud väga palju,“ räägib Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp Eesti filmi olukorrast ning ütleb, et selle aasta teises pooles ja järgmise alguses on välja tulemas palju huvitavaid filme.