Film Eeva Mägi linateos võitis Austraalias filmifestivali: viinakurat on igal pool ja inimhinged on väga sarnased Reelika Vaiksaar , täna, 15:13 Jaga: M

GALERII

Eeva Mägi Foto: Erakogu

„See tundus väga Eesti film. See räägib Eesti külast ja meie meestest, kasutades selleks Eesti vanarahva tarkusi ja huumorit. Aga tuleb välja, et see kõik on vist universaalne – viinakurat on igal pool ja inimhinged on väga sarnased,” räägib režissöör Eeva Mägi enda filmist „Süda Sõrve sääres”, mis võitis 16. augustil Melbourne'i rahvusvahelisel filmifestivalil parima lühidokfilmi auhinna. Auhind annab filmile ka õiguse kandideerida Oscarile rahvusliku konkursita.