PALJU ÕNNE! Kati Saara Vatmann sõudis abieluranda: oleme abikaasaga juba neli aastat perekond 

Õhtuleht võtab Katiga tähtsa südmuse puhul ühendust, naine tänab huvi tundmast, kuid teemal pikemalt ei peatu. "Oleme abikaasaga juba neli aastat perekond. Meil on 12 järeltulijat, kelle kodurahu huvides oma pereasjadest meedias ei räägi," ütleb ta.

Kati kannab nüüdsest perekonnanime Borodina Foto: Kuvatõmmis/Facebook.com

Altveski vesiveski peremehe Robert Borodini elu oli juba aastaid kulgenud kummalisel kombel Kati omaga sünkroonis, kuid paralleelsetel teedel. Viimane nimetas seda ettevalmistavaks energiaks, mis lõikus alles siis, kui aeg küps. Nüüd ühendasid maagist maanaine Kati oma Soone talu ja Altveski peremees Robert enda valdused ühendkuningriigiks.

Omamoodi on sümboolne, et Roberti ja Kati teede ühendamise taga oli naise tütar Brigita. "Oleme aastaid, ka sajandeid teinud valikuid, mille puhul ei oska endalegi öelda, miks. Rääkimata ­teistele ­selgitamisest. Ehkki see pole ka oluline," ütles ­kirjanik. «Need ettevalmistavad energiad tõid kaasa Kuusiku Altveski, Ridalepa talli ja Soone talu koostöö."

See võib ka tähendada, et vahel tõmbab inimest näiliselt vastandlike pühendumiste poole. "Loovus ja hobused. Teater ja lambad. Vaimsus ja koerad-kassid. Riigiehitus ja kanad. Ühel hetkel loksub kõik paika. Iga senine pühendumine asetub mosaiigis oma kohale," selgitas ta. Kõik on omavahel ühendatud.

Tulemus sai võimas. Roberti ja Kati sõpruskondade ning võrgustike ühinemine on olnud väga intensiivne. "Selle maailma käimatõmbamine on nagu Ameerika mägedega Tivoli. Täitsa kreisi," muigas kirjanik ­õnnelikult.