Kerdo Mölder naaseb kodumaale ja alustab uuel töökohal: olen enda jaoks mitmed eluvaated ümber mõtestanud 

Mölder sõnab, et nägi möödunud aasta jooksul maailma ja elu hoopis teise pilguga. "Olen enda jaoks mitmed eluvaated ja põhimõtted ümber mõtestanud. Kindlasti on veel palju, mida õppida, ja asju, mida endas kasvatada, aga see aasta andis kõigele suure vundamendi."

Kerdot on kodumaal ees ootamas ka uus töökoht. "Asun alates 1. septembrist Eesti ühe suurima kõrtsi, Kannu Kõrtsi, ja Rakvere ööklubi Mjau programmijuhi ametikohale. Kannu Kõrts ja Mjau on minu südames alati tähtsal kohal olnud ja on suur rõõm nendega taas tegelema hakata. Kindlasti hakkab Kannu Kõrtsi programm olema väga värvikas, uuenduslik, põnev ja kirev, kus üritusi toimub igale maitsele ja vanusele. Kavasse on tulemas väga palju muutusi ja põnevaid üritusi," lubab ta.



"Kui küsite Respekti kohta, siis kindlasti ei hakka me endisel moel laval üles astuma ega tee n-ö comeback'i. Küll aga on meil mitmeid üllatusi plaanis," avaldab Mölder.