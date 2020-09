JUBA TÄNA | Vaata, kes on Eesti filmi- ja teleauhindade konkursi nominendid 

Kokku kandideeris 213 tööd ja valdkonna tegijat. Filmiauhindasid asus püüdma 113 ning teleauhindasid 100 kandidaati. Valdkonna tippsündmusel jagatakse tunnustusi kokku 30 kategoorias, millest pooled on tele- ja pooled filmikategooriad.

Teleauhindades on lisaks kategooriate muudatustele ja lisandunud uued kanalid. "Eesti televaldkond on põnevas kohas ja pidevas liikumises. Esimest korda osalevad EFTA konkursil oma töödega Inspira kanal ja Elisa kanal. Hea on tõdeda, et EFTA gala käib muutuva tele- ja filmimaailmaga kaasas ning VOD platvormide turuletulek on kindel trend. On ainult positiivne, et ka meie televaldkond jätkuvalt areneb ja toodang mitmekesistub," kommenteeris teležürii esinaine ja Telia Eesti televisiooni ja multimeedia valdkonna sisu juht Birjo Kiik.