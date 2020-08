Jana Hallas: laulutekste kirjutades võin istuda terve päeva ja ei tule mitte midagi 

Laulusõnade kirjutamine pole Jana arvates sugugi kerge töö ning tunneb, et aastatega on ta palju arenenud. "Kindlasti on mingeid tekste või väljendeid, mille pärast mul on praegu piinlik, mida ma olen kunagi kirjutanud," räägib Jana, et areng toimub iga päev.

Laule kirjutades tunneb ta tihti survet teha hitti. "Poplaulu sõnade kirjutamine pole niivõrd looming, vaid konstruktsioon," selgitab Hallas, et laul peab olema piisavalt lihtne, aga ei tohi olla nõme ega labane.

Jana sõnul on ta oma laulusõnadega kaasa toonud ka justkui revolutsiooni. "Ma arvan, et ma olen paras revolutsionäär olnud 90ndate lõpus. Ma hakkasin kirjutama Best B4-le täiesti teistsuguseid sõnu, kui tollal kirjutati. Nad olid sellised noored ja ägedad," räägib ta, kuidas kogu looming ja ideed talle kuulusid.

Lisaks laulusõnade kirjutamisele on Janal ka teine huvi. "Ma hakkasin umbes kolm aastat tagasi tegelema keraamikaga. Ma nimelt läksin kursustele, kuhu ma ammu olin tahtnud minna," jutustab ta, kuidas uus hobi sai alguse soovist iseendale nõusid teha. "Ma ei leidnud selliseid nõusid nagu ma tahan."