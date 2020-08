DeGeneres palub alluvatelt andeks, kolm produtsenti lahkub 

Ajakirja People allika teatel pidas DeGeneres esmaspäeval veebi vahendusel oma alluvatele emotsionaalse kõne ja tunnistas, et ta ei ole ideaalne inimene. "Olen mitmekihiline inimene ja püüan olla iseenda parim variant ja püüan oma vigadest õppida," rääkinud mõjukas jutusaatejuht. "Kuuldavasti tundsid mõned inimesed, et ma polnud nende vastu heasüdamlik või olin liiga läbematu. Palun vabandust, kui olen kellegi tundeid haavanud."

People'i allika teatel oli DeGeneres kinnitanud, et igatses oma alluvaid, kuid ei saanud käimasoleva sisejuurdluse tõttu nendega kohtuda. "Ta tahtis, et nad kuuleksid tema enda suu läbi, et nüüd tuleb restart, kõik muutub ja edaspidi on kõik paremini. Ta on võtnud selle oma südameasjaks."