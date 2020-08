Paris Hilton valab uues dokfilmis pisaraid, rääkides lapsepõlvetraumast 

Dokk kannab pealkirja "This Is Paris" ja alapealkirja "The Paris You Never Knew" - vaataja saab aimu seni varjul olnud Paris Hiltonist. 39aastane seltskonnakaunitar ja Hiltoni hotelliketi pärija tunnistab treileris, et on harjunud mingit tegelaskuju mängima ja ilusat fassaadi ülal hoidma. Üldsus ei teagi, milline ta tegelikult on.