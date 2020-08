GALERII | Vano Allsalu avas loodusest inspireeritud maalinäituse 

Galerii kodulehel kirjeldatakse näitust nii: "Autor vaatleb ja taasloob ümbritsevat läbi tugeva subjektiivse üldistuse, keskendudes omaenda isikupärasele värvimaailmale. Sellisel viisil väljendatud loodusmotiive ja loodusest leitud muljeid võib Allsalu loomingus jälgida juba selle algusest peale – ehk kõige ulatuslikumalt näitusel „Maal on maastik“ Tartu Kunstimuuseumis aastal 2004. Kunstniku loomelaad on jõuliselt ekspressiivne, abstraktne, ent siin-seal reaalsusega mängiv. Tema jaoks on oluline suhe visuaalse ja verbaalse vahel – värvide, pildiliste kujundite ning pealkirjadest hargnevate vihjete ja lugude inspireeriv koosmõju."

Kunstnik ise on oma loomingi kohta öelnud: "Minu töödes on sageli tähtsal kohal silmapiir kui meie maailma korraldav joon, mis paneb paika üleval ja all oleva, maa ja taeva. Maastik kui näitelava värvidele ja vormidele. Arhetüüpne motiiv, jalad-maas-tunne, mida saadab elevus teadmatusest, mis on silmapiiri taga.