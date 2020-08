Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kirikutornis satuti üllatavale leiule Tõnis Erilaid , täna, 00:06 Jaga: M

Oli ilus augustipäev 1932. aastal, kui kolm noormeest asusid parandama risti ja muna Kullamaa kiriku torni otsas. 18. augustil kirjutas Waba Maa: „Nad tõid munast päevavalgele Vene enamlaste kuulist purustatud klaaspurgi, milles leidusid vanad kirjad ja mõned vaskrahad. Huvitavamaks kirjaks osutus tavalise ehitustöölise Woldemar Thomsoni pikk kiri, mis oli arvatavasti kõrgete härrade teadmata purki sokutatud. Thomsoni kiri on kirjutatud 1869. aasta 10. juulil. Sellest selgub, et on olnud paar kehva vilja-aastat ja maal valitsenud kibe nälg. Nälja tõttu levisid tõved, ainuüksi ühel pühapäeval maetud 27 surnut...Kohalikud mõisnikud sundisid rahvast vägisi tööle. Naised said päevas vaid 15-20, mehed 20-30 kopikat.“