Andrus Kivirähk 50: mis seal ikka nii väga tähistada on? 

Oma sünnipäeva peab kirjanik tagasihoidlikult. “Ma tunnen, et see on väga ootamatu ja pealesunnitud üritus. Mis seal ikka nii väga tähistada on?“ ütleb Kivirähk, et palju lihtsam oleks kui keegi üksteise vanust ei teaks. “See on kuidagi väga piirav, mida tohib ja mida ei tohi teatud vanuses teha.“

Noores eas Kivirähk sõpradega suvel sünnipäevapidusid ei korraldanud. “Praegu jah tore, aga lapsena oli see ikka paras piin. Sellel ajal ei olnud ka mobiiltelefone ja sotsiaalmeediat,” meenutab ta vesteldes hea sõbra Mart Juurega.

Andrus leiab, et peale kirjutamise ta muud teha ei saakski. “Kirjutamine on praktiliselt ainuke tegevus, mida ma oskan. Ma ei oska autot juhtida, remonti teha ega muid tõid praktiliselt ei mõista,” ütleb kirjanik, kes juba lapsepõlves ametist unistus.