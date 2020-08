Rein Rannap: Ruja nõukogudevastasus väljendus nii tekstides ja helikeeles kui ka pikkades juustes ja riietuses 

Sündmusest sai Rannapi jaoks omamoodi tõuge Ameerika unelma täitumiseks. „Eks see uudis aitas mind sisseastumiskatsetel ülikooli – kõik vastuvõtvad õppejõud mainisid seda tunnustavalt. Tähistasime koos kõigi Los Angelese kandi väliseestlastega sealses Eesti majas.“ Ta mäletab ka, kuidas üleöö muutunud situatsioon tõi kohalike eestlaste seas endaga kaasa vastakaid tundeid. „Mul on see meeleolu hästi meeles: kõik olid sügavas hämmingus. Ühelt poolt muidugi rõõm kodumaa vabanemise üle, teisalt aga kogu nende pikaajalise identiteedi – poliitiliseks pagulaseks olemise kokkuvarisemine.“