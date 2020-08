Tahad sama imeliselt muutuda nagu Adele? Loe seda eneseabiraamatut! 

Adele avaldas Instagramis Glennon Doyle'i teose "Untamed: Stop Pleasing, Start Living" ("Taltsutamatu: lõpeta teistele meele järele olemine, hakka elama") kaanepildi ega suuda raamatut ära kiita. "Kui olete valmis - see raamat raputab te aju ja paneb hinge kiljuma. Olen pärast selle raamatu lugemist iseenda jaoks nii-nii valmis! Oleksin nagu esmakordselt omaenese kehasse lennanud. Uhh!" ahhetab Adele.

"Mul polnud seni aimugi, et oma rõõmu, õnne ja vabaduse eest vastutan ma ainuisikuliselt!" kuulutab lauljatar raamatust saadud õppetundi. "Kes küll võis teada, et meie enese vabanemine vabastab ka ümberkaudseid? Mina küll ei teadnud! Arvasin, et peamegi olema stressis ja sassis, segaduses ja isetud nagu mõni Disney tegelane!"