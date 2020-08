PÄEVAHOROSKOOP: reede, 21. august 

Tahaksid veel oodata ja mõelda, asjade käiku kõrvalt vaadata, ent suure tõenäosusega sunnitakse sind takka, nii et pead kohe seisukoha võtma ja selle välja ütlema.

Oled oma ideede õigsuses vahest ehk liigagi kindel. Tõsi, su mõtted on head, aga kõik oleks veel palju parem, kui oskaksid rohkem väärtustada ka teiste ideid.

Oma eesmärkide saavutamiseks on vaja teha koostööd õigete inimestega, isegi juhul, kui need on isikud, keda su kaaslased näevad negatiivses valguses.