PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 20. august 

Ära ürita oma tahtmist läbi suruda, seda on võimatu saavutada. Kui oled kellegagi lähiringist ebaõiglaselt käitunud, siis vaevalt see sulle siira vabandamiseta andestatakse.

Kui probleemid selgeks rääkimata on jäänud, võivad need taas päevakorrale tõusta. Võimalik, et su positsioone üritatakse rünnata ja pead end aktiivselt kaitsma.