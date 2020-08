PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 22. august 

Saad hakata rahulikult plaane seadma. Ehk õnnestub sõlmida pikas perspektiivis edu tõotav leping. Armastatud inimese emotsionaalne toetus tagab sisemise kindluse.

Tunned end kindlalt. Enesetunne paraneb veelgi, kui pead kokku puutuma ninakate tüüpidega. Paned nad paika, kuna sinu teadmised ja oskused on paremad kui neil.

See on üks ebatraditsiooniline päev, isegi juhul, kui viibid koos pereliikmetega. Situatsioon, kuhu satud, on midagi niisugust, mida ei sina varem kogenud pole.