PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 19. august  

Sul on tugev tahtejõud. Sead ilma hirmuta kõrgeid, kuid siiski reaalseid eesmärke. On võimalik seljatada vastane, kellega ammust ajast võitlema oled pidanud.

Tunded on tugevamad kui mõistus. On võimalus kohtuda kellegagi, keda väga näha tahad. Sa ei pea ise selle kohtumise organiseerimiseks pingutama, kui see juhtub, siis juhuslikult.

Sulle on ammu tundunud, et nii see enam edasi kesta ei või. Siiski pole sa midagi ette võtnud, kuid täna tunned, et mõõt on täis. Hakka aktiivselt tegutsema!