Allan Roosilehe kaasäratajad: ta võiks nüüd oma parimad seenekohad endistele kolleegidele välja rääkida 

„Stuudios oli loomulikult emotsionaalne aga tujul ei lasknud keegi alla vajuda,“ sõnab saatejuht Jürgen Pärnsalu.

Hetki, mida mäletada on Jürgeni sõnul ette tulnud aastate jooksul mitmeid. „Eredam on võibolla see, kui lubasime Allaniga kleidid selga panna, kui Pille parima naisraadiohääle tiitli võidab. Nii see läks ka," naerab Pärnsalu.

„Ta on mind keeleliselt palju aidanud ja teinud märkusi, kui kusagil saaks paremini midagi sõnastada. Allan on ajaloos ka väga tugev ning läbi tema olen nii mõndagi uut teada saanud,“ tunnistab Jürgen, et aastatega on ta nii mõndagi kolleegilt õppinud.

Pärnsalu tunnistab ka, et nii suurtesse kingadesse on ikka keeruline astuda. „Tuleb jääda selleks kes sa oled ja mitte püüda kedagi asendada,“ soovitab mees tulevasele uuele kolleegile.

„Nii nagu Allan ise täna ütles, et ega veerev kivi ei sammaldu,“ soovib Jürgen Allanile pikka veeremist.

„Need on fantastilised ajad olnud.“

Allan Roosileht teatas, et täna on tema viimane tööpäev saatejuhina Star FM hommikuprogrammis. „Aitäh, Pille, aitäh, Jürgen,“ tänas Roosileht kaassaatejuhte vägevate projektide ja lõbusate hommikute eest. „Need on fantastilised ajad olnud.“