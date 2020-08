Allan Roosilehe kaasärataja Pille Minev: ta võiks nüüd oma parimad seenekohad endistele kolleegidele välja rääkida 

Allan Roosileht teatas, et täna on tema viimane tööpäev saatejuhina Star FM hommikuprogrammis. „Aitäh, Pille, aitäh, Jürgen,“ tänas Roosileht kaassaatejuhte vägevate projektide ja lõbusate hommikute eest. „Need on fantastilised ajad olnud.“

Samal teemal Inimesed SÜNNIPÄEVAGALERII | Palju õnne, Allan Roosileht! Allan on stuudios olnud juba 15 aastat. „Inimesed muidugi tahavad teada, mis on selle põhjuseks, et ma nüüd enam ei taha. Üks põhjus on see, et ma tahtsin terve suve puhata. Teine põhjus on muidugi väsimus, mis on nende 15 aastaga tekkinud. Kolmandaks põhjuseks võib tuua ka koroonakriisi – väga pingeline ja pingutust nõudev aeg.“

„Aga see ei tähenda, et kallid kuulajad ma teid maha jätan või selja pööran. Me kohtume teiega kõikjal. Iga päev Eestimaa erinevates kohtades,“ sõnas Roosileht, et need kohtumised ei toimu enam raadio Star FM hommikuprogrammis. Roosileht lisas lõpetuseks, et katki ei ole küll mitte midagi. „Minu ja minu tervise jaoks on see niisugune rõõmupäev ja väga lahe päev.“ Allan tänab ka kogu meeskonda, keda võib-olla tihti ei kohanud, kuid kes olid kogu aeg olemas.

Star FM programmijuht Allan Vinogradov sõnas: „Täname Allanit kõigi nende värvikate aastate eest, mil ta on olnud raadio Star FM hommikuprogrammi südameks. Teda armastatakse tänu ta elurõõmule, laiale silmaringile ja sütitavale positiivsusele. Tema kaunis eesti keel ning suurepärane eneseväljendusoskus on samuti vaid ülivõrdeid väärt.“