Merylin Nau ja Anita Sibul hakkavad koolitama sisuloojaid: teame, mis toimib ja mis mitte  

Anita ja Merylini loodud ettevõte tegeleb sotsiaalmeedia turundusega. “Hakkame läbi viima koolitusi ja teeme seda kui sisuloojad: praegu leiab sotsiaalmeedia koolitusi ettevõtjatele, aga meie räägime just sisulooja vaatepunktist,” ütleb Anita. “Koolitused on hästi personaalsed ja meil on limiteeritud arv kohti, mis annab võimaluse tegeleda igaühega individuaalselt. Mida väiksem grupp, seda efektiivsem on koolitus ja meiepoolne tagasiside.”

“Koolitused on hästi praktilised ja inimene saab ise samm-sammult kõik läbi proovida. Oleme valmistanud palju ülesandeid ja töötubasid, et inimene saaks õpitut kohe praktiseerida: töötleme ja postitame koos pilte, fotograafid õpetavad, kuidas tehniliselt head pilti teha ja Merylin õpetab poseerimist, et pildil hea välja näha,” sõnab Anita.

Idee hakata oma teadmisi edasi andma tuli sellest, et internetis ei leidu palju informatsiooni sisulooja töö kohta. “Kui meie sotsiaalmeediaga alustasime, pidime kõike ise proovima, et näha, mis asjad toimivad. Me soovime, et alustavatel sisuloojatel oleks vajalik info olemas, sest see amet on tegelikult tohutu töö ja vaev. Kõik näevad seda lõpptulemust ehk pilti Instagramis, kuid selleks on vaja teha palju tööd ja teadmisi,” räägivad Anita ja Merylin.

Merylin Nau ja Anita Sibul Foto: Erakogu

“Oleme kõik ise nullist üles ehitanud.”

Miks on ettevõte nimi just Kullakaevurid? “Oleme iseseisvad noored naised ja saavutame oma edu ise, aga ikka on inimesi, kes arvavad, et selle taga on keegi teine, kes kõik ette-taha ära teeb. Meedias on meid mõlemaid kutsutud gold digger’iks, seetõttu mõtlesime, et vaadake, kuidas siis seda kulda kaevame,” räägib Anita. “Näitame selle reaalselt ette,” lisab Merylin.