VENNAD TÜLIS: prints William ei rääkinud Harryga mitu kuud 

Värske kõmuraamatu “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family" kaasautor Omid Scobie kinnitas hiljutises intervjuus, et vendade suhted on tänini halvad. Nad peaaegu ei käigi läbi.

Väidetavalt vihastas tulevast kuningat Williamit, et tema vend otsustas Megxiti teatavaks teha seda kuningliku perega läbi arutamata. "Just see haavas Williamit kõige rohkem, sest ta istub kahel toolil. Ta pole üksnes vend, ta on ka tulevane kuningas, ning ta tundis, et see [Sussexi hertsogipaari teade ühismeedias] kahjustas [kuningliku] pere mainet. Asjaolu, et perekondlikud asjad paisati avalikkuse ette, kui neid oleks pidanud arutama eraviisiliselt, põhjustas ohtrat haavumist, mis jätkub tänase päevani."