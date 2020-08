Inimesed VÕRDLE! Khloé Kardashian jäi vahele röögatu Photoshopi-pettusega Toimetas Triin Tael , täna, 13:00 Jaga: M

Foto: @khloekardashian/Instagram

Khloé Kardashian jagas mõni kuu tagasi sotsiaalmeedias fotot, kus tema nägu oli tundmatuseni muutunud. Jäi mulje, et reality-täht on läbinud õige põhjaliku ilulõikuse - kuid fotovõrdlus näitab, et tegelikult oli põhjalikult töödeldud hoopis pilti.