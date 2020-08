PALJU ÕNNE! Birgit Varjun abiellus: meil ei olnud traditsioonilist pulmapidu 

Kas noorpaaril on plaan ka mesinädalaid veeta? „Arvestades praegust olukorda maailmas, lükkame need plaanid kindlasti tulevikku. Õnneks me ei olnud ka eelnevalt mesinädalaid kokku leppinud ja paika pannud. Alati on aega reisida, nii et natuke ootame,” ütleb värske pruut.