Chrissy Teigen kardab, et tema rinnalõikus võis kõhubeebile halvasti mõjuda 

Kuulsa paari tütar Luna (4) ja poeg Miles (2) on katseklaasibeebid. Teigen on avameelselt rääkinud oma rasestumisraskustest ja sünnitusjärgsest depressioonist. Nüüd seletab ta Twitteris, et tegi enne rinnalõikust rasedustesti. "See oli negatiivne. Tegelikult polnud see negatiivne. Tegin paar nädalat hiljem uue testi." Chrissy on enda sõnul juba aastaid iga kuu rasedustesti teinud. "Olen palvetanud, et saaksin ühel päeval positiivset vastust näha. See on olnud vaid unistus. Ma pole kunagi varem positiivset vastust saanud."