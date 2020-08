Miley Cyrus paljastas, mis vanuses ja kellele ta süütuse kaotas 

"Kutiga läksin lõpuni alles 16aastaselt," rääkis Cyrus veebisaates "Call Her Daddy". "Aga lõpuks ma abiellusin temaga." Järelikult oli tegu näitleja Liam Hemsworthiga. Suhe sai alguse filmi "Viimane laul" võtetel.

Miley paljastas juba aastaid tagasi oma biseksuaalsuse. Nüüd kinnitas ta, et esimesed seksikogemused olidki tal 11aastaselt tüdrukutega. "Õigemini kahe tüdrukuga korraga." Esmalt tundiski ta tõmmet tüdrukute vastu - poisid hakkasid teda huvitama aastaid hiljem. Küsimusele, mitut inimest Miley on armastanud, vastas endine lapstäht: kolme. "Üks neist on naine ja ma unistan temast ikka veel."