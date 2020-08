Sharon Stone'i noorem õde vaagub koroona küüsis hinge 

Päev hiljem seletas Stone videos veel seda, et ka Kelly mees Bruce on samas osakonnas koroonatõvest maha murtult ja võitleb oma elu eest nagu Kellygi.

Kelly ise oli reedel avaldanud ühismeedias märtsikuise foto, kus ta on koos oma mehe Bruce Singeriga Montana osariigis. "Need oleme meie. 13. märtsil. Sõitsime oma Montana paradiisi. Arvasime, et covid ei leia meid üles. Ei käinud poes, pidudel, ei näinud peaaegu ühtki inimest. Aga nüüd näen vaeva, et hingata."