Ootamatu! Allan Roosileht lahkub StarFM hommikuprogrammi saatejuhi ametist 

"Täname Allanit kõigi nende värvikate aastate eest, mil ta on olnud raadio Star FM Hommikuprogrammi südameks. Teda armastatakse tänu ta elurõõmule, laiale silmaringile ja sütitavale positiivsusele. Tema kaunis eesti keel ning suurepärane eneseväljendusoskus on samuti vaid ülivõrdeid väärt," ütles StarFM programmijuht Allan Vinogradov.

Kogu raadio Star FM ja TV3 Grupi rahvas tänavad Allan Roosilehte, soovides talle edaspidiseks palju kordaminekuid ja edu. "Meil kõigil on, mida meenutada, sest Allan on olnud paljude põnevate ideede taga ja eriliste ettevõtmiste hing. Suur aitäh talle selle eest!" tänas TV3 tegevjuht Signe Suur.