Allan Roosileht lahkub Star FM hommikuprogrammist: toredatest inimestest loobumine teeb hingele haiget

15 aastat Star FMis töötanud Allan tõdeb, et lahkub hommikuprogrammist väsimuse tõttu. “Andsin juba aasta tagasi mõista, et hakkan ära väsima, ilmselt oma viga, et õigel ajal ei ole puhkust võtnud. Minu jaoks on olnud hommikune ärkamine päris raske – olen üdini õhtuinimene ja see 15 aastat ei ole minust teinud hommikuinimest.”

“Tahan igasuguste asjadega edasi tegeleda, aga võib-olla õnnestub neid päevasel ajal teha. Igasugused sõud on juba kokku lepitud edaspidiseks,” muigab Allan. “Tulemas on mitmeid üritusi, aga ainult need, mida väga teha tahan. Ootan publikuga kohtumist ka uute tegemist kaudu.”

15 aastat on möödunud Allani sõnul fantastiliselt. “Just täna rääkisime, kui ägedate inimestega on au olnud kohtuda – saates on käinud Erkki Kõlu, Peeter Oja, Ženja Fokin ja Anu Saagim, Helen Mahmastol on teinud stuudios pannkooke. “Lihtsa elu” Sille ja Triin, Laura Kõrgemäe, Liis Lass ja Elina Nechayeva on olnud lausa saategijate rollis,” meenutab ta. Kõige eredamalt jäävad meelde sellised hetked, kus pärast saadet on inimesed kirjutanud, et naersid pisar silmil. “Alati on hea, kui kuulajad annavad tagasisidet. Nemad on meie fännid, nende nimel töötame ja neid me armastame. Kõige rohkem jäävadki meelde lõbusad hetked koos kuulajate ja hea naljaga,” lisab ta.

“Muidugi on juhtunud selle aja jooksul otse-eetris äpradusi, näiteks mikrofon jääb peale lükkamata. Selliseid väikeseid apsakaid ikka juhtub, aga nendest tuleb üle saada ja jääda professionaalseks: on variant, kas ehmatad silmad suureks ja jääd vait või pöörad olukorra naljaks,” ütleb Allan.

Raadiohääl mäletab oma esimest tööpäeva Star FMis väga hästi. “Olin olnud kümme aastat Raadio 2 eetris ise nii-öelda lavastaja, tegin oma saadet ja sain ise kõike valida. Star FMi tulles ütlesin, et olen hea meelega näitleja ehk kuulan, mida vaja teha ja toimetan selle järgi. See oli minu jaoks uus ja tol hetkel viis see mind edasi. Kui üks asi väsitab ära, tuleb midagi uut proovida,” meenutab ta.

"Need on fantastilised ajad olnud."