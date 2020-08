Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Harjuvärava tornis suri saladuslik vang 

Kui vang püüdnud rääkida, siis ähvardati talle suhu panna riidesse mähitud puutükk, et sõnagi kuuldavale ei tuleks. See tuli hirmutamiseks alati kongis nähtaval kohal hoida.

Vang vaevles neli aastat kuueruutmeetrises kongis, mis kuulu järgi lõpuks täiesti kinni müüriti. Mees suri 1772. aastal. Vaimulik, kes talle viimast jumalaarmu tõi, andis allkirja, et ta kuuldust sõnagi kellelegi ei räägi.

Andrei Vralj oli tegelikult Venemaa mõjuvõimsamaid vaimulikke, Rostovi ja Jaroslavli metropoliit Arseni (Macijewicz). Kirglikult kritiseeris ta riigivõimu ja vaenas Katariina Suurt, kui too andis käsu kiriku vara ja maad võõrandada. Arseni teatas, et paneb kirikuvande alla kõik, kes selle käsuga seotud on.