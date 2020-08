Eesti film võitis Melbourne'i filmifestivalil auhinna ja kandideerib Oscarile 

"See oli suur üllatus, eriti, kuna "Süda Sõrve sääres" on mingis mõttes hästi kohalik film – filmitud Sõrve sääres, ühes külas, ühe tegelasega. Aga seda enam saime kinnitust, et südamega tehtud isiklik film on universaalne ja puudutab inimesi ka teisel pool maailma. Eeva filmid tõukuvad alati millestki väga isiklikust ja tal on imetlusväärne julgus nendele asjadele otse silma vaadata," ütles filmi produtsent Liis Nimik ERR-ile.